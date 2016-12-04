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Константин Горовиков: Матч против СКА? Каждый спортсмен – реваншист и хочет выиграть

Источник:  Р-СпортКомментарии

Нападающий «Динамо» Константин Горовиков после победы над «Автомобилистом» (4:1) поделился ожиданиями от следующего матча бело-голубых, в котором их соперником будет СКА.

– Каждый спортсмен – реваншист и хочет выиграть. Но тот матч уже история, будет новый день и новая игра. Как бы не складывался предыдущий матч, желание – только победить. Тем более, у такого соперника, как СКА. «Автомобилист» продемонстрировал, что непобедимых команд не бывает. Если бы нам было лет по девять, так бы сейчас и посчитали: «Авто» столько-то забил Питеру, а мы – «Авто», вот и готовый результат. Увы, в жизни так не получается, – приводит слова Горовикова «Р-Спорт».

Напомним, «Динамо» и СКА проводили очный матч 9 ноября в Москве, и тогда победу со счетом 3:2 одержали армейцы. Следующая встреча команд состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 19:30. Последнее поражение СКА потерпел 17 ноября дома от «Автомобилиста» (1:2).

В последнем матче подопечные Сергея Орешкина обыграли екатеринбургский клуб со счетом 4:1. Горовиков стал автором четвертого гола бело-голубых, также шайбы забросили Ансель Галимов, Артем Подшендялов и Владимир Брюквин. Победная серия «Динамо» составляет четыре игры. Набрав 62 очка в 38 матчах, москвичи занимают пятое место в Западной конференции.

Матч

Динамо - Автомобилист - 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

Голы:

Галимов (Хиетанен, Цветков), 14:30 (1:0). Подшендялов (Кокарев), 18:59 (2:0). Брюквин (Робинсон), 34:38 (3:0). Горовиков (Кутейкин), 37:05 (4:0 - бол.). Коукал (Василевский), 56:04 (4:1 - бол.).

Место и дата

04 декабря 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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