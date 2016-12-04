Андрей Червиченко: В матче с «Рубином» многое будет зависеть от того, сумеет ли «Спартак» избавиться от неврастении
Бывший президент «Спартака»
Андрей Червиченко поделился с «Советским спортом» ожиданиями от встречи
красно-белых с «Рубином» в 17-м туре чемпионата России.
«Рубин» такая команда и у нее такой интересный тренер, что они могут кому угодно проиграть и кого угодно обыграть. В этом матче, на мой взгляд, не так много будет зависеть от казанцев, как от «Спартака» и его состояния. Вопрос в том, насколько красно-белые смогут успокоиться после разгрома в Самаре, вернется ли к ним стабильное состояние, избавятся ли они от неврастении. В последних матчах «Спартак» выглядел как оголенный нерв, который болезненно на все реагирует и очень боится ошибиться», - сказал Червиченко.
Встреча пройдет в Москве в понедельник. Начало - в 19:30 мск.
Команда Массимо Карреры с 37 очками лидирует в таблице РФПЛ, клуб из Татарстана с 23 баллами идет восьмым.
Матч
Место и дата
05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция