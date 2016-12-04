Роналдиньо не будет играть за «Шапекоэнсе»

Информация о том, что Роналдиньо может возобновить карьеру ради выступлений за «Шапекоэнсе», не соответствует действительности.

Как сообщает 101greatgoals.com, Роналдиньо высказал свою поддержку клубу, но пока не предлагал им свои услуги. Ранее сообщалось, что он, а также аргентинец Хуан Роман Рикельме готовы возобновить карьеру и выступать за команду в следующем сезоне.

Позднее распространилась новость о том, что Роналдиньо стал игроком «Шапекоэнсе». Ее опубликовал известный британский таблоид The Sun. Впрочем, эта информация оказалась недостоверной, и новость была удалена с сайта.

Напомним также, что «Шапекоэнсе» была присуждена победа в Копа Судамерикана.

Ранее самолет, на борту которого находились представители бразильской команды, потерпел крушение. В результате авиакатастрофы 75 человек погибли, семеро выжили. В числе выживших был один из вратарей «Шапекоэнсе» Маркос Данило, который позднее скончался в больнице. Среди тех, кто спасся, назывались еще три фамилии футболистов – вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших – члены экипажа.



Футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ».