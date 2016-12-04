Илья Воробьев: У меня нормальные лидеры, не надо здесь на них «гнать»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями от игры регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо».
- Мы выиграли первую игру на «Минск-Арене» впервые за пять лет. Ребята и вратарь сегодня сыграли здорово. Очень сложно было сегодня победить.
То, что
звено Коваржа не отличалось вплоть до
последней минуты – заслуга звена
«нейтрализаторов» из Минска, или ваши
лидеры сегодня недоработали?
- У меня нормальные лидеры, не надо здесь на них «гнать». Когда команда находится на выезде, тренер хозяев меняет звено на льду под приезжую команду. У меня были моменты, чтобы поменять свое звено, но не так много. Да, минские ребята хорошо поработали, - передает слова Воробьева официальный сайт минского «Динамо».
Напомним, что «Металлург» на выезде переиграл «Динамо» со счетом 4:2.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо Мн - Металлург Мг - 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)
Голы:
Мозякин (Зарипов, Ли), 5:52 (0:1 - бол.). Осала (Тимкин, Ли), 19:51 (0:2 - мен.). Клинкхаммер (Эллисон, Граньяни), 28:12 (1:2 - бол.). Ли (Филиппи), 34:56 (1:3). Павлович (Кулаков, Дрозд), 39:03 (2:3). Зарипов (Мозякин, Коварж), 58:46 (2:4).
Место и дата
04 декабря 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция