Илья Воробьев: У меня нормальные лидеры, не надо здесь на них «гнать»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями от игры регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо».

- Мы выиграли первую игру на «Минск-Арене» впервые за пять лет. Ребята и вратарь сегодня сыграли здорово. Очень сложно было сегодня победить.

То, что звено Коваржа не отличалось вплоть до последней минуты – заслуга звена «нейтрализаторов» из Минска, или ваши лидеры сегодня недоработали?

- У меня нормальные лидеры, не надо здесь на них «гнать». Когда команда находится на выезде, тренер хозяев меняет звено на льду под приезжую команду. У меня были моменты, чтобы поменять свое звено, но не так много. Да, минские ребята хорошо поработали, - передает слова Воробьева официальный сайт минского «Динамо».

Напомним, что «Металлург» на выезде переиграл «Динамо» со счетом 4:2.

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