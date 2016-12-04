Крэйг Вудкрофт: Увидели, почему «Металлург» - чемпион

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга».

- Исходя из того, как складывался матч, мы увидели, почему «Металлург» - чемпион. Они знают, как выигрывать, как завладевать преимуществом и устранять свои ошибки. Мы сделали три ошибки, и они заставили нас заплатить. Потом соперники сели в оборону и заставили нас тяжело работать. Их вратарь действовал здорово сегодня. В первом перерыве попросил игроков продолжать сражаться и ускорить темп нашей игры, потому что это могло серьезно осложнить игру нашим соперникам. Во втором и третьем периоде мы уже контролировали игру. Мы движемся в правильном направлении, просто нам надо минимизировать наши ошибки, особенно в матчах, которые могут заставить дорого заплатить. В Лиге всего 2-3 команды, которые могут так воспользоваться твоими огрехами, «Металлург» - одна из них. Надеемся, это станет для нас хорошим опытом на пути к нашей цели, - передает слова Воробьева официальный сайт минского «Динамо».

Напомним, что «Металлург» на выезде переиграл «Динамо» со счетом 4:2.

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