«Аугсбург» и «Айнтрахт» сыграли вничью
Матч 13-го тура чемпионата Германии между «Аугсбургом» и «Айнтрахтом» из
Франкфурта завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
В составе гостей счет открыл Бранимир Хргота. «Айнтрахт» сравнял результат благодаря голу Чжи Дон Вона.
«Аугсбург» набрал 14 очков и занимает 12-е место. У «Айнтрахта» 25 очков и пятое место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
13-й тур
Матч
Аугсбург - Айнтрахт - 1:1 (1:1)
Голы
Хргота 11 (0:1). Чжи Дон Вон 34 (1:1).
Состав
Аугсбург: Хитц, Янкер, Верхаг, Макс (Усами, 74), Хинтереггер, Стафилидис, Шмид (Тайгль, 83), Кор, Байер (Качар, 90), Алтынтоп, Чжи Дон Вон
Айнтрахт: Градечки, Вальехо, Абрахам, Чендлер, Очипка, Маскарель, Хусти (Эктор, 74), Хасебе, Гачинович (Баркок, 62), Хргота (Сеферович, 87), Майер
Предупреждения:
Янкер, 3; Макс, 33; Кор, 80 - Вальехо, 28; Хасебе, 37
Судья:
Патрик Иттрих (Германия)
Место и дата
04 декабря 19:30, Импульс Арена, Онлайн-трансляция