Жозе Моуринью: Мы были лучшей командой в матче с «Эвертоном»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал выездную ничью в матче 14-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1).
Напомним, «МЮ» упустил победу под занавес встречи после того, как главный арбитр назначил в его ворота пенальти за спорное нарушение Маруана Феллаини.
«Был ли одиннадцатиметровый? Мне нечего сказать, без комментариев. Мы были лучшей командой на поле до этого. Результат матча не отражает разницу в игре двух команд», - цитирует португальского специалиста BBC Sport.
На вопрос, нужно ли еще что-то сделать, чтобы удача пришла к команде, Моуринью ответил: «Нет. Нам нужно работать так, как мы это делаем сейчас».
Матч
Эвертон - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)
Голы
Ибрагимович 42 (0:1). Бэйнс 89 (1:1 - пен.).
Состав
Эвертон: Стекеленбург, Уильямс, Мори, Бэйнс, Коулмэн (Холгейт, 67), Бэрри, Клеверли (Деулофеу, 65), Гуйе, Миральяс, Боласи (Валенсия, 68), Лукаку
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Дармиан, Рохо, Мхитарян (Феллайни, 85), Кэррик, Погба, Эррера, Валенсия, Ибрагимович, Марсьяль (Рэшфорд, 83)
Предупреждения:
Бэрри, 31; Лукаку, 90 - Рохо, 16; де Хеа, 88; Феллайни, 88
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
04 декабря 19:00, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция