Жозе Моуринью: Мы были лучшей командой в матче с «Эвертоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал выездную ничью в матче 14-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1).

Напомним, «МЮ» упустил победу под занавес встречи после того, как главный арбитр назначил в его ворота пенальти за спорное нарушение Маруана Феллаини.

«Был ли одиннадцатиметровый? Мне нечего сказать, без комментариев. Мы были лучшей командой на поле до этого. Результат матча не отражает разницу в игре двух команд», - цитирует португальского специалиста BBC Sport.

На вопрос, нужно ли еще что-то сделать, чтобы удача пришла к команде, Моуринью ответил: «Нет. Нам нужно работать так, как мы это делаем сейчас».