Сергей Орешкин: Пока не скажу, сыграет ли Миронов против СКА
Главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин оценил игру команды в матче против «Автомобилиста» (4:1) и рассказал о состоянии защитника Андрея Миронова.
- Знаете, когда по ходу захлестывает и появляется много желания, совершается много ошибок. Было много потерь и в своей зоне, и в средней, и в зоне атаки. Все равно это все от желания. Это все от характера и нарабатывается.
Миронов? Он работает, тренируется. Пока не скажу, есть ли у него шанс сыграть со СКА, - приводит слова Орешкина «Р-Спорт».
Напомним, Андрей Миронов получил травму, выступая за сборную России на «Кубке Карьяла». После турнира сообщалось, что 22-летний хоккеист пропустит полторы недели из-за растяжения связок руки. По состоянию на 4 декабря, защитник остается в списке травмированных игроков «Динамо» вместе с Алексеем Сопиным.
В последнем матче подопечные Сергея Орешкина обыграли дома «Автомобилист» со счетом 4:1. Шайбы у бело-голубых забросили Ансель Галимов, Артем Подшендялов, Владимир Брюквин и Константин Горовиков. Победная серия «Динамо» составляет четыре игры. Набрав 62 очка в 38 матчах, москвичи занимают пятое место в Западной конференции.
8 декабря бело-голубые сыграют против СКА в Санкт-Петербурге, начало матча в 19:30.
Матч
Динамо - Автомобилист - 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
Голы:
Галимов (Хиетанен, Цветков), 14:30 (1:0). Подшендялов (Кокарев), 18:59 (2:0). Брюквин (Робинсон), 34:38 (3:0). Горовиков (Кутейкин), 37:05 (4:0 - бол.). Коукал (Василевский), 56:04 (4:1 - бол.).
Место и дата
04 декабря 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция