Сергей Орешкин: Пока не скажу, сыграет ли Миронов против СКА

Главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин оценил игру команды в матче против «Автомобилиста» (4:1) и рассказал о состоянии защитника Андрея Миронова.

- Знаете, когда по ходу захлестывает и появляется много желания, совершается много ошибок. Было много потерь и в своей зоне, и в средней, и в зоне атаки. Все равно это все от желания. Это все от характера и нарабатывается.

Миронов? Он работает, тренируется. Пока не скажу, есть ли у него шанс сыграть со СКА, - приводит слова Орешкина «Р-Спорт».

Напомним, Андрей Миронов получил травму, выступая за сборную России на «Кубке Карьяла». После турнира сообщалось, что 22-летний хоккеист пропустит полторы недели из-за растяжения связок руки. По состоянию на 4 декабря, защитник остается в списке травмированных игроков «Динамо» вместе с Алексеем Сопиным.

В последнем матче подопечные Сергея Орешкина обыграли дома «Автомобилист» со счетом 4:1. Шайбы у бело-голубых забросили Ансель Галимов, Артем Подшендялов, Владимир Брюквин и Константин Горовиков. Победная серия «Динамо» составляет четыре игры. Набрав 62 очка в 38 матчах, москвичи занимают пятое место в Западной конференции.

8 декабря бело-голубые сыграют против СКА в Санкт-Петербурге, начало матча в 19:30.