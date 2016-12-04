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Валерий Польховский: Устал читать сказки от Тихонова. В России его уже не воспринимают

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Заслуженный тренер России, бывший тренер женской сборной России по биатлону Валерий Польховский ответил на критику четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова. Он сказал, что Тихонов критикует его из-за личной неприязни.

− Тихонов обвиняет вас в непрофессионализме из-за личной неприязни?

− Конечно. Я устал читать те сказки, которые он рассказывает. В России его уже просто не воспринимают. Недавно прочитал его интервью, где он говорит, что я называл Дашу Домрачеву бездарью. Это неправда. Он сам все решал, потому что возглавлял Союз биатлонистов России. Я тогда работал с национальной командой, а Даша, как и Света Слепцова, была юниоркой. Я спросил у Валерия Захарова – главного тренера сборной Ханты-Мансийского автономного округа по биатлону: «Почему вы отпускаете Дашу – она же перспективная спортсменка?». Он ответил: «Они с родителями хотят вернуться домой в Беларусь, что я могу сделать?» А подписал ее переход, никого не спрашивая, Тихонов, – цитирует Польховского by.tribuna.com.

Напомним также, что Польховский также был главным тренером сборной Белоруссии по биатлону. Он работал с мая по сентябрь 2016 года и покинул команду еще до начала сезона.


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