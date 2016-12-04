Валерий Польховский: Устал читать сказки от Тихонова. В России его уже не воспринимают
Заслуженный тренер России, бывший тренер женской сборной России по биатлону
Валерий Польховский ответил на критику четырехкратного олимпийского чемпиона
Александра Тихонова. Он сказал, что Тихонов критикует его из-за личной
неприязни.
− Тихонов обвиняет вас в непрофессионализме из-за личной неприязни?
− Конечно. Я устал читать те сказки, которые он рассказывает. В
России его уже просто не воспринимают. Недавно прочитал его интервью, где он
говорит, что я называл Дашу Домрачеву бездарью. Это неправда. Он сам все решал,
потому что возглавлял Союз биатлонистов России. Я тогда работал с национальной
командой, а Даша, как и Света Слепцова, была юниоркой. Я спросил у Валерия
Захарова – главного тренера сборной Ханты-Мансийского автономного округа по
биатлону: «Почему вы отпускаете Дашу – она же перспективная спортсменка?». Он
ответил: «Они с родителями хотят вернуться домой в Беларусь, что я могу
сделать?» А подписал ее переход, никого не спрашивая, Тихонов, – цитирует
Польховского by.tribuna.com.
Напомним также, что Польховский
также был главным тренером сборной Белоруссии по биатлону. Он работал с мая по
сентябрь 2016 года и покинул команду еще до начала сезона.