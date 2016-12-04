Александр Тихонов: Успех Бабикова – это не случайность

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился впечатлениями от победу Антона Бабаикова в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

- Радость от победы Бабикова зашкаливает! Я много раз перед началом сезона говорил, что особо на него надеюсь. Я редко ошибаюсь в своих прогнозах. Молодцы ребята, просто красавцы, сегодня справились в очень сложную погоду. Антон Бабиков стал стабильным стрелком, это очень приятно.



Ветер самый страшный соперник для биатлониста. В Эстерсунде ежегодно либо мало снега, либо дождь, либо ветер. Если объективно смотреть, то у Мартена Фуркада побольше штрафа, побольше он потратил времени на штрафных кругах. Француз остается номером один, но бороться с ним можно.



Успех Бабикова – это не случайность, и сам Антон подчеркнул. Я его увидел в прошлом году, когда он боролся с Фуркадом и тогда сказал, что растет очень серьезный соперник для всех ведущих биатлонистов, - рассказал Тихонов в интервью «Спорт FM».

Добавим, что еще один россиянин Максим Цветков стал вторым.

Следующий этап Кубка мира состоится с 9 по 11 декабря в словенской Поклюке.