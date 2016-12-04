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Рабочая группа IAAF рекомендует разрешить российским легкоатлетам участвовать в соревнованиях в индивидуальном порядке

Источник:  Insidethegames.bizКомментарии

IAAF рассматривает вопрос о выступлениях российских спортсменов на международных соревнованиях. Не исключено, что некоторые из них будут допущены, несмотря на санкции в отношении российской легкой атлетики.

Напомним, что ранее дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) была продлена. Ожидается, что это решение может быть пересмотрено в феврале. Глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен заявил, что России еще нужно будет предоставить убедительные доказательства эффективной борьбы с допингом.

По данным Inside The Games, некоторые российские спортсмены все же могут быть допущены к соревнованиям в индивидуальном порядке. Благодаря такому варианту прыгунья в длину Дарья Клишина единственная из российских легкоатлетов приняла участие в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, несмотря на дисквалификацию ВФЛА.

Сообщается, что претенденты на допуск на соревнования должны быть включены в пул тестируемых спортсменов не менее чем за шесть месяцев до начала турнира и пройти не менее трех внесоревновательных тестов на допинг. Если же они выступают в спортивной ходьбе или в беге на средние или дальние дистанции, то им нужно пройти еще три теста для биологического паспорта.


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