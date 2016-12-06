День в истории. Альберто Контадору – 34 года!
6 декабря свой
34-й день рождения отмечает прославленный испанский шоссейный велогонщик
Альберто Контадор.
Альберто Контадор
является двукратным победителем Тур де Франс (2007 и 2009 годов), двукратным
победителем Джиро д’Италия (2008 и 2015 годов), а также трехкратным победителем
Вуэльты (2008, 2012, 2014).
Альберто Контадор
- пятый велогонщик в истории, причем первый испанец, выигравший все три Гранд-тура
(2008).
Кроме того, он
побеждал на Тур де Франс-2010 и Джиро д’Италия-2011, но затем был лишен этих
титулов из-за применения допинга.
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