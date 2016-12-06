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День в истории. Альберто Контадору – 34 года!

Андрей Петухов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

6 декабря свой 34-й день рождения отмечает прославленный испанский шоссейный велогонщик Альберто Контадор.

Альберто Контадор является двукратным победителем Тур де Франс (2007 и 2009 годов), двукратным победителем Джиро д’Италия (2008 и 2015 годов), а также трехкратным победителем Вуэльты (2008, 2012, 2014).

Альберто Контадор - пятый велогонщик в истории, причем первый испанец, выигравший все три Гранд-тура (2008).

Кроме того, он побеждал на Тур де Франс-2010 и Джиро д’Италия-2011, но затем был лишен этих титулов из-за применения допинга.

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