Лига чемпионов. ПСВ – «Ростов», «Бенфика» - «Наполи» и другие матчи
Результаты матчей
шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
Шестой тур
Группа А
Матч
Место и дата
06 декабря 22:45, Санкт-Якоб Парк, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 декабря 22:45, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция
Группа В
Матч
Место и дата
06 декабря 22:45, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 декабря 22:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция
Группа С
Матч
Место и дата
06 декабря 22:45, Ноу Камп, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 декабря 22:45, Этихад, Онлайн-трансляция
Группа D
Матч
Место и дата
06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
06 декабря 22:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция
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