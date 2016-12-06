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Лига чемпионов. ПСВ – «Ростов», «Бенфика» - «Наполи» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

Шестой тур

Группа А

Матч

Базель - Арсенал

Место и дата

06 декабря 22:45, Санкт-Якоб Парк, Онлайн-трансляция

Матч

ПСЖ - Лудогорец

Место и дата

06 декабря 22:45, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция

Группа В

Матч

Динамо К - Бешикташ

Место и дата

06 декабря 22:45, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция

Матч

Бенфика - Наполи

Место и дата

06 декабря 22:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция

Группа С

Матч

Барселона - Боруссия М

Место и дата

06 декабря 22:45, Ноу Камп, Онлайн-трансляция

Матч

Манчестер Сити - Селтик

Место и дата

06 декабря 22:45, Этихад, Онлайн-трансляция

Группа D

Матч

ПСВ - Ростов

Место и дата

06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция

Матч

Бавария - Атлетико

Место и дата

06 декабря 22:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция

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