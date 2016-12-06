ПСВ – «Ростов». Начало текстовой трансляции – 22:45 мск
Во вторник в матче
шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют голландский ПСВ и
российский «Ростов».
Их матч пройдет в
Эйндховене на стадионе «Филипс» и начнется в 22:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После пяти туров в группе D лидировал мадридский «Атлетико», у которого было 15 очков. Девять очков было у мюнхенской «Баварии». Четыре очка было у «Ростова», а одно – у ПСВ. Ростовчанам, чтобы продолжить борьбу в Лиге Европы в Эйндховене нужно не проиграть.
Матч
Место и дата
06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция
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