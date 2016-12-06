ПСВ – «Ростов». Начало текстовой трансляции – 22:45 мск

Во вторник в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют голландский ПСВ и российский «Ростов».

Их матч пройдет в Эйндховене на стадионе «Филипс» и начнется в 22:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После пяти туров в группе D лидировал мадридский «Атлетико», у которого было 15 очков. Девять очков было у мюнхенской «Баварии». Четыре очка было у «Ростова», а одно – у ПСВ. Ростовчанам, чтобы продолжить борьбу в Лиге Европы в Эйндховене нужно не проиграть.