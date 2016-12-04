«Алавес» и «Лас-Пальмас» сыграли вничью
Матч 14-го тура чемпионата Испании между «Алавесом» и «Лас-Пальмасом» завершился
вничью. Итоговый счет матча - 1:1.
На четвертой минуте хозяев вывел вперед Алексис. Гости отыгрались благодаря точному удару Марко Ливайи.»Алавес» набрал 17 очков и занимает 13-е место. У «Лас-Пальмаса» 20 очков и десятое место.
Чемпионат Испании. Примера
14-й тур
Матч
Алавес - Лас-Пальмас - 1:1 (1:0)
Голы
Алексис 4 (1:0). Ливайя 57 (1:1).
Состав
Алавес: Пачеко, Вигарай, Эрнандес, Льоренте М., Феддал, Алексис, Камараса, Торрес (Токеро, 85), Эдгар (Лагуардия, 71), Гомес (Сантос, 70), Дейверсон
Лас-Пальмас: Варас, Маседо, Лопеш, Гарсия Д., Гомес, Тана, Монторо (Сантана, 82), Момо, Бигас, Ливайя (Асдрубал, 68), Виера (Гарсия М., 90)
Предупреждения:
Эрнандес, 16; Гарсия М., 69; Алексис, 76 - Лопеш, 9; Ливайя, 26; Маседо, 54
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
04 декабря 20:30, Мендисорроса, Онлайн-трансляция