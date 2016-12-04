Бабиков принес России первое за 10 лет золото Эстерсунда

Золотая медаль Антона Бабикова в гонке преследования стала первой для сборной России высшей наградой в личных гонках на стартовых этапах Кубка мира, начиная с 2006 года.

Стартовые этапы по традиции проводятся в шведском Эстерсунде. Последний раз личную гонку на здешней трассе в 2006 году удалось выиграть Ирине Мальгиной, которая стала первой в индивидуалке. После этого успеха россияне выигрывали в Швеции только в эстафете. В 2012 году победителями микста здесь стала наша четверка: Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Алексей Волков и Евгений Устюгов.

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