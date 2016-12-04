Амкар выложил нарезку спорных моментов в матче с «Анжи»

Футбольный клуб «Амкар» на своем официальном канале в YouTube выложил видео с подборкой спорных решений арбитра Сергея Карасева в матче 16-го тура РФПЛ, в котором пермский клуб уступил «Анжи» со счетом 1:3.

«Предлагаем вашему вниманию подборку эпизодов, в которых, на наш взгляд, арбитр этого поединка Сергей Карасев принимал ошибочные решения в пользу хозяев поля. Ни одна из этих ошибок не была результативной, но в совокупности они позволили хозяевам поля завладеть инициативой и удержать ее,» - говорится в сообщении под видео.

Добавим, что в следующем туре 5 декабря пермский «Амкар» на домашнем стадионе примет «Оренбург». «Анжи» в тот же день сыграет в Туле с местным «Арсеналом».

