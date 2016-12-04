«Спортинг» обыграл «Осасуну»
Матч 14-го тура чемпионата Испании между хихонским «Спортингом» и «Осасуной»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Спортинга».
В составе победителей дубль сделал Карлос Кармона, еще один гол в активе Дугласа. «Осасуна» ответила голом Мигеля Фланьо. «Спортинг» набрал 12 очков и занимает 16-е место. У «Осасуны» семь очков и последнее место.
Чемпионат Испании. Примера
14-й тур
Матч
Спортинг - Осасуна - 3:1 (1:0)
Голы
Кармона 43 (1:0). Дуглас 56 (2:0). Кармона 78 (3:0). Фланьо М. 86 (3:1).
Состав
Спортинг: Куэльяр, Мере, Дуглас, Лильо, Аморебьета, Альварес, Кармона, Гомес (Вигуэра, 79), Лопес, Чоп (Кастро, 81), Аит-Атман (Касес, 69)
Осасуна: Наузет, M. Iván, Ойер, Фланьо М., Торрес (Беренгер, 58), Гарсия И., де лас Куэвас, Чосич, Риера, Кодро (Леон, 46), Аламо
Предупреждения:
Аморебьета, 37; Чоп, 67; Дуглас, 69 - M. Iván, 39
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
04 декабря 20:30, Эль Молинон, Онлайн-трансляция