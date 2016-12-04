«Спортинг» обыграл «Осасуну»

Матч 14-го тура чемпионата Испании между «Алавесом» и «Лас-Пальмасом» завершился вничью. Итоговый счет матча - 1:1.

«Алавес» и «Лас-Пальмас» сыграли вничью Матч 14-го тура чемпионата Испании между «Алавесом» и «Лас-Пальмасом» завершился вничью. Итоговый счет матча - 1:1.

Матч 14-го тура чемпионата Италии между «Атлетиком» и «Эйбаром» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Атлетика».

«Атлетик» дома обыграл «Эйбар» Матч 14-го тура чемпионата Италии между «Атлетиком» и «Эйбаром» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Атлетика».

Примера. 14-й тур. «Атлетик» - «Эйбар», «Валенсия» - «Малага» и другие матчи. Онлайн

Примера. 14-й тур. «Атлетик» - «Эйбар», «Валенсия» - «Малага» и другие матчи. Онлайн Результаты матчей 14-го тура чемпионата Испании.

Матч 14-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и Сельтой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 3:3.

«Бетис» и «Сельта» сыграли вничью со счетом 3:3

«Бетис» и «Сельта» сыграли вничью со счетом 3:3 Матч 14-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и Сельтой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 3:3.

Николай Яременко об уходе от налогов португальской легенды.

Роналду – вор и мошенник? Николай Яременко об уходе от налогов португальской легенды.

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов после окончания матча с «Барселоной» (1:1).

Зинедин Зидан: «Реалу» было крайне тяжело после гола Суареса

Зинедин Зидан: «Реалу» было крайне тяжело после гола Суареса Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов после окончания матча с «Барселоной» (1:1).

«Советский спорт» рассказывает, почему спасение «Реала» в концовке встречи с «Барселоной» - справедливый итог класико.

Зидан задумал, Модрич исполнил. Почему «Реал» заслужил ничью в игре с «Барсой»

Зидан задумал, Модрич исполнил. Почему «Реал» заслужил ничью в игре с «Барсой» «Советский спорт» рассказывает, почему спасение «Реала» в концовке встречи с «Барселоной» - справедливый итог класико.

Футболисты мадридского «Атлетико» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Эспаньолом».

«Атлетико» дома не смог обыграть «Эспаньол» Футболисты мадридского «Атлетико» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Эспаньолом».