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Юсков выиграл золото на 1500 метров на этапе Кубка мира в Астане

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский конькобежец Денис Юсков завоевал золотую медаль на дистанции 1500 метров на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Астане.

Юсков показал в своем забеге результат 1:45.50, обогнав занявшего второе место японца Шота Накамуру на 0.74 секунды. Третье место в забеге занял спортсмен из США Джой Мантиа с результатом 1:46.54

Астана (Казахстан)
Кубок мира
Третий этап
Мужчины
1500 метров

1. Денис Юсков (Россия) - 1:45.50

2. Шота Накамура (Япония) - 1:46.24

3. Джой Мантиа (США) - 1:46.54

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