Юсков выиграл золото на 1500 метров на этапе Кубка мира в Астане
Российский конькобежец Денис Юсков завоевал золотую медаль на дистанции 1500 метров на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Астане.
Юсков показал в своем забеге результат 1:45.50, обогнав занявшего второе место японца Шота Накамуру на 0.74 секунды. Третье место в забеге занял спортсмен из США Джой Мантиа с результатом 1:46.54
Астана (Казахстан)
Кубок мира
Третий этап
Мужчины
1500 метров
1. Денис Юсков (Россия) - 1:45.50
2. Шота Накамура (Япония) - 1:46.24
3. Джой Мантиа (США) - 1:46.54
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