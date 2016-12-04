Сенад Лулич: Два года назад Рюдигер продавал носки и пояса в «Штутгарте», а сейчас ведет себя как феномен
Защитник «Лацио» Сенад Лулич после римского дерби против «Ромы» (0:2) резко
высказался в адрес своего визави Антонио Рюдигера. Он обвинил игрока «Ромы» в
недостойном поведении.
«Рюдигер провоцировал нас и до матча. Два года он продавал носки и пояса в Штутгарте, а сейчас ведет себя как феномен. Это не его вина, это вина тех, кто был рядом с ним. Они не научили его хорошим манерам», - цитирует Лулича Football Italia.
Также отмечается, что журналисты предложили Луличу взять свои слова назад и извиниться, но он отказался. «Я сказал то, что думаю», - добавил игрока. Издание предполагает, что теперь футболист «Лацио» может быть наказан за расизм.
В составе победителей забивали Кевин Строотман и Раджа Наингголан. На 67-й минуте «Лацио» остался в меньшинстве после удаления Данило Катальди. «Рома» набрала 32 очка и занимает второе место в чемпионате Италии, отставая на очко от лидирующего «Ювентуса». У «Лацио» 28 очков и пятое место.
Чемпионат Италии. Серия А
15-й тур
Матч
Голы
Строотман 64 (0:1). Наингголан 77 (0:2).
Состав
Лацио: Маркетти, Раду, Фортуна, Баста (Патрик, 80), Милинкович-Савич, Билья (Ломбарди, 80), Пароло, Лулич, Иммобиле, Андерсон, Кейта (Кишна, 85)
Рома: Щесны, Манолас, Эмерсон, Рюдигер, Бруно Перес (Жуан, 90), Фацио, Де Росси, Наингголан, Строотман, Джеко, Перотти
Предупреждения:
Билья, 29; Лулич, 70; Пароло, 79; Ломбарди, 90 - Рюдигер, 51; Строотман, 67; Бруно Перес, 84
Удаления:
Катальди, 67 - нет
Судья:
Лука Банти (Италия)
Место и дата
04 декабря 17:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция