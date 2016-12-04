Сенад Лулич: Два года назад Рюдигер продавал носки и пояса в «Штутгарте», а сейчас ведет себя как феномен

Защитник «Лацио» Сенад Лулич после римского дерби против «Ромы» (0:2) резко высказался в адрес своего визави Антонио Рюдигера. Он обвинил игрока «Ромы» в недостойном поведении.

«Рюдигер провоцировал нас и до матча. Два года он продавал носки и пояса в Штутгарте, а сейчас ведет себя как феномен. Это не его вина, это вина тех, кто был рядом с ним. Они не научили его хорошим манерам», - цитирует Лулича Football Italia.

Также отмечается, что журналисты предложили Луличу взять свои слова назад и извиниться, но он отказался. «Я сказал то, что думаю», - добавил игрока. Издание предполагает, что теперь футболист «Лацио» может быть наказан за расизм.

В составе победителей забивали Кевин Строотман и Раджа Наингголан. На 67-й минуте «Лацио» остался в меньшинстве после удаления Данило Катальди. «Рома» набрала 32 очка и занимает второе место в чемпионате Италии, отставая на очко от лидирующего «Ювентуса». У «Лацио» 28 очков и пятое место.

Чемпионат Италии. Серия А



15-й тур