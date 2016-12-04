Рональд Куман: Ничья с «МЮ» - справедливый результат. Как минимум, очко мы заслужили
Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман поделился впечатлениями после матча
14-го тура чемпионата Англии. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).
«В целом команда сыграла хорошо, мы продемонстрировали хорошую организацию игры с самого начала матча. Мы осложнили «МЮ» созидательную игру и почти ничего не дали им создать.
Мы пропустили из-за ошибки, и, конечно, были разочарованы. Как минимум, очко мы заслужили. Мы сделали замены и рисковали, играя с четырьмя форвардами. Де Хеа сделал один-два великолепных сэйва, мы могли забить раньше.
Это был справедливый результат. Мы все еще не проигрываем дома, чему очень рады», - цитирует Кумана ВВС.
Счет на 42-й минуте открыл нападающий гостей Златан Ибрагимович. Под занавес второго тайма Лейтон Бэйнс с пенальти восстановил равенство. Команда Жозе Моуринью набрала 21 очко, но осталась на шестом месте. Мерсисайдцы с 20 баллами - на восьмой строчке.
В следующем туре «Эвертон» 10 декабря сыграет на выезде с «Уотфордом», а «МЮ» в тот же день примет «Тоттенхэм».
Матч
Эвертон - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)
Голы
Ибрагимович 42 (0:1). Бэйнс 89 (1:1 - пен.).
Состав
Эвертон: Стекеленбург, Уильямс, Мори, Бэйнс, Коулмэн (Холгейт, 67), Бэрри, Клеверли (Деулофеу, 65), Гуйе, Миральяс, Боласи (Валенсия, 68), Лукаку
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Дармиан, Рохо, Мхитарян (Феллайни, 85), Кэррик, Погба, Эррера, Валенсия, Ибрагимович, Марсьяль (Рэшфорд, 83)
Предупреждения:
Бэрри, 31; Лукаку, 90 - Рохо, 16; де Хеа, 88; Феллайни, 88
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
04 декабря 19:00, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция