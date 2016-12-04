Рональд Куман: Ничья с «МЮ» - справедливый результат. Как минимум, очко мы заслужили

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман поделился впечатлениями после матча 14-го тура чемпионата Англии. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

«В целом команда сыграла хорошо, мы продемонстрировали хорошую организацию игры с самого начала матча. Мы осложнили «МЮ» созидательную игру и почти ничего не дали им создать.

Мы пропустили из-за ошибки, и, конечно, были разочарованы. Как минимум, очко мы заслужили. Мы сделали замены и рисковали, играя с четырьмя форвардами. Де Хеа сделал один-два великолепных сэйва, мы могли забить раньше.

Это был справедливый результат. Мы все еще не проигрываем дома, чему очень рады», - цитирует Кумана ВВС.

Счет на 42-й минуте открыл нападающий гостей Златан Ибрагимович. Под занавес второго тайма Лейтон Бэйнс с пенальти восстановил равенство. Команда Жозе Моуринью набрала 21 очко, но осталась на шестом месте. Мерсисайдцы с 20 баллами - на восьмой строчке.

В следующем туре «Эвертон» 10 декабря сыграет на выезде с «Уотфордом», а «МЮ» в тот же день примет «Тоттенхэм».