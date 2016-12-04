Алексей Миллер: Когда узнали о трансфере Быстрова в «Спартак», первая реакция была такой - сделку надо остановить

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о трансфере полузащитника Владимира Быстрова из «Зенита» в «Спартак» летом 2005 года.

- Решения принимались такие, с которыми мы были категорически не согласны. В частности, это касалось воспитанника петербургского футбола Владимира Быстрова, которого наши болельщики очень любили. Когда до нас эта информация дошла, первая реакция была такой, что эту сделку надо остановить. Но оказалось, что остановить ее уже невозможно, - сказал Миллер в интервью для документального фильма «Полет над мечтой» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, Быстров летом 2005 года перешел в «Спартак». За красно-белых полузащитник выступал четыре года и четырежды становился серебряным призером чемпионата России. В августе 2009-го воспитанник «Смены» вернулся в «Зенит», за который играл до 2014 года. В составе сине-бело-голубых Быстров стал двукратным чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России, а также Кубка премьер-лиги. Во всех турнирах полузащитник сыграл за «Зенит» 197 матчей и забил 25 голов.

С июня 2014 года 32-летний футболист выступает за «Краснодар».