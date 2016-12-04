Мевля – лучший игрок «Ростова» в матче с «Зенитом» по версии болельщиков
Защитник Миха Мевля признан лучшим футболистом «Ростова» по итогам
матча 17-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0).
Такое мнение выразили посетители официального сайта «Ростова». Напомним, что Мевля перешел в «Ростов» 31 августа из «Динамо» (Бухарест).
Матч
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов (Гранат, 46), Терентьев, Гацкан, Калачёв, Нобоа, Мевля, Байрамян, Полоз (Азмун, 46), Бухаров (Григорьев, 84)
Зенит: Лодыгин, Нету, Анюков, Кришито, Витсель, Жирков, Юсупов, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Калачёв, 50; Азмун, 88 - Юсупов, 43; Кришито, 45; Нету, 60
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
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