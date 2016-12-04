«Сьон» уступил «Санкт-Галлену», Митрюшкин сыграл 90 минут

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Нобель Арустамян: Агенты Митрюшкина вступили в переговоры с немецкими клубами Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, какие команды заинтересованы в услугах голкипера «Сьона» Антона Митрюшкина.

Агент Митрюшкина: Антон в «Зените»? Слухи не комментирую Футбольный агент Михаил Череповский, представляющий интересы голкипера молодежной сборной России и швейцарского «Сьона» Антона Митрюшкина, отказался комментировать слухи о возможном переходе его клиента в «Зенит».

Агент Лодыгина: Самое главное – доверие тренера, а оно у Юрия есть Агент Хельмут Рихтер, чьим клиентом является вратарь «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин, сообщил, что голкипер не думает о смене клуба.

На Митрюшкина, помимо «Зенита», претендует лидер бундеслиги «Сьон» получил предложение от лидирующего в бундеслигн РБ «Лейпцига» о переходе российского вратаря Антона Митрюшкина, сообщает «Чемпионат».

«Зенит» зимой может купить Митрюшкина «Зенит» в зимнее трансферное окно может купить у «Сьона» вратаря Антона Митрюшкина, сообщает Life.

«Сьон» Митрюшкина проиграл «Базелю» «Сьон» потерпел поражение от «Базеля» (1:2) в матче 16-го тура высшей лиги Швейцарии.

Джанни Инфантино: Заговора против «Спартака» не было Незадолго до жеребьевки Кубка конфедераций Джанни Инфантино дал первое эксклюзивное интервью российскому изданию.

Митрюшкин пропустил четыре гола в матче с «Янг Бойз» Вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин пропустил четыре гола в матче очередного тура чемпионате Швейцарии против «Янг Бойз».

Митрюшкин пропускает, но побеждает. Как на выходных россияне играли в Европе «Советский спорт» представляет обзор матчей европейских клубов, за которые играют или которые тренируют россияне.

«Локомотив» намерен приобрести форварда молодежной сборной Венгрии Московский «Локомотив» заинтересован в услугах нападающего «Шленска» и молодежной сборной Венгрии Бенце Мерво. Об этом сообщают «Известия».

Сьон вышел в четвертьфинал Кубка Швейцарии, Митрюшкин пропустил два гола Футболисты «Сьона» в рамках 1/8 финала Кубка Швейцарии нанесли поражение «Шаффхаузену» из второго дивизиона чемпионата страны.

Митрюшкин помог «Сьону» обыграть «Грассхоппер» «Сьон» выиграл у «Грассхоппера» (4:2) в матче 11-го тура чемпионата Швейцарии. Ворота победителей защищал бывший голкипер «Спартака» Антон Митрюшкин.

«Сьон» Митрюшкина разгромил «Вадуц» В 10-м туре чемпионата Швейцарии «Сьон» на выезде крупно обыграл «Вадуц» (5:2).

Митрюшкин признан лучшим игроком «Сьона» в матче с «Туном» Экс-голкипер московского «Спартака» Антон Митрюшкин, который ныне защищает цвета «Сьона», признан лучшим игроком команды в матче 7-го тура чемпионата Швейцарии с «Туном». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Антон Митрюшкин: Удивлен, что меня не вызвали в молодежную сборную Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин высказался о решении главного тренера молодежной сборной России Николая Писарева не вызывать его в команду на матчи с Фарерскими островами и Австрией.

Антон Митрюшкин: Выбрал бы средний клуб из топ-чемпионата, а не «Спартак» Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин заявил, что предпочел бы уехать в сильный европейский чемпионат, нежели вернуться в «Спартак».

Антон Митрюшкин: Аленичев не выпустил бы меня на поле даже при счете 100:0, а спартаковцем я себя уже не считаю Бывший голкипер московского «Спартака» Антон Митрюшкин, который ныне защищает цвета швейцарского «Сьона», рассказал об отношениях с экс-наставником красно-белых Дмитрием Аленичевым, а также отметил работу в столичном клубе Валерия Карпина.

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