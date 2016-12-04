«Сьон» уступил «Санкт-Галлену», Митрюшкин сыграл 90 минут
Матч 17-го тура чемпионата Швейцарии между «Санкт-Галленом» и «Сьоном»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1, за гостей играл
российский голкипер Антон Митрюшкин.
В составе победителей дубль сделал Албиан Айети. У «Сьон» гол в активе Элсада Зверотича. Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин провел на поле все 90 минут.
Чемпионат Швейцарии
17-й тур
«Санкт-Галлен» - «Сьон» - 2:1
Голы: Айети, 63, 90 – Зверотич, 45.
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