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«Сьон» уступил «Санкт-Галлену», Митрюшкин сыграл 90 минут

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 17-го тура чемпионата Швейцарии между «Санкт-Галленом» и «Сьоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1, за гостей играл российский голкипер Антон Митрюшкин.

В составе победителей дубль сделал Албиан Айети. У «Сьон» гол в активе Элсада Зверотича. Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин провел на поле все 90 минут.

Чемпионат Швейцарии

17-й тур

«Санкт-Галлен» - «Сьон» - 2:1

Голы: Айети, 63, 90 – Зверотич, 45.

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