Кирсан Илюмжинов: Я поставил задачу довести число играющих в шахматы до одного миллиарда
Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов поделился своим мнением о развитии
шахмат в мире. Он считает, что в будущем число играющих в шахматы людей может
вырасти до одного миллиарда.
«По данным международной английской компании более 600 миллионов людей на планете играет в шахматы. Я поставил задачу довести это число до одного миллиарда. Из семи миллиардов 1 миллиарда должен играть в шахматы.
Почему миллиард, а не 700 или 800 миллионов? Лет
20 назад была такая теория «золотого миллиарда». На Земле слишком много людей
живет, достаточно одного миллиарда, и они должны хорош жить. Вот такая западная
экономическая теория.
В противовес западным экономистам и философам, я поставил другую цель – один миллиард умных людей», - цитирует Илюмжинова «Спорт FM».
Ранее Илюмжинов прокомментировал итог матча за мировую корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным. Напомним, что победу одержал Карлсен.