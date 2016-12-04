Кирсан Илюмжинов: Я поставил задачу довести число играющих в шахматы до одного миллиарда

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов поделился своим мнением о развитии шахмат в мире. Он считает, что в будущем число играющих в шахматы людей может вырасти до одного миллиарда.

«По данным международной английской компании более 600 миллионов людей на планете играет в шахматы. Я поставил задачу довести это число до одного миллиарда. Из семи миллиардов 1 миллиарда должен играть в шахматы.

Почему миллиард, а не 700 или 800 миллионов? Лет 20 назад была такая теория «золотого миллиарда». На Земле слишком много людей живет, достаточно одного миллиарда, и они должны хорош жить. Вот такая западная экономическая теория.



В противовес западным экономистам и философам, я поставил другую цель – один миллиард умных людей», - цитирует Илюмжинова «Спорт FM».

Ранее Илюмжинов прокомментировал итог матча за мировую корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным. Напомним, что победу одержал Карлсен.



