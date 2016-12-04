Артем Милевский: В «Тосно» у нас все хорошо
Форвард «Тосно» Артем Милевский рассказал о состоянии дел в команде. Он
отметил, что всем доволен.
«У нас все хорошо и с финансовой стороны, и по количеству очков, и по людям
– мы хорошо укомплектованы. Тренер у
нас хороший, молодой», - сказал
Милевский в эфире программы «Великий футбол» на украинском телеканале «Футбол 1».
«Тосно» занимает второе место в первенстве ФНЛ, имея в активе 49 очков в 24 матчах.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически