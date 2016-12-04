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Артем Милевский: В «Тосно» у нас все хорошо

Максим Кравченко
Источник:  ТК «Футбол» (Украина)Комментарии

Форвард «Тосно» Артем Милевский рассказал о состоянии дел в команде. Он отметил, что всем доволен.

«У нас все хорошо и с финансовой стороны, и по количеству очков, и по людям – мы хорошо укомплектованы.  Тренер у нас  хороший, молодой», - сказал Милевский в эфире программы «Великий футбол» на украинском телеканале «Футбол 1».

«Тосно» занимает второе место в первенстве ФНЛ, имея в активе 49 очков в 24 матчах.

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