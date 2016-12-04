Артем Милевский: В Питере хвалят Луческу, он сразу сдружился с болельщиками
Форвард «Тосно» Артем Милевский поделился своим мнением о работе главного
тренера «Зенита» Мирчи Луческу.
«Они («Зенит») хорошо играют при нем (Луческу) В Питере его хвалят и считают, что он сделал правильный ход, вернув в Кержакова. Для «Зенита» это символ команды. Луческу сразу сдружился с болельщиками», - сказал Милевский в эфире программы «Великий футбол» на украинском телеканале «Футбол 1».
Напомним, по окончании прошлого сезона Мирча Луческу покинул донецкий «Шахтер».
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