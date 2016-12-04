Артем Милевский: В Питере хвалят Луческу, он сразу сдружился с болельщиками

Алексей Миллер: Когда узнали о трансфере Быстрова в «Спартак», первая реакция была такой - сделку надо остановить

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о трансфере полузащитника Владимира Быстрова из «Зенита» в «Спартак» летом 2005 года.