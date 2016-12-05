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Дубль Форналса помог «Малаге» избежать поражения в матче с «Валенсией»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 14-го тура чемпионата Испании «Валенсия» дома сыграла вничью с «Малагой» (2:2).

В составе победителей голами отметились Родриго и Альваро Медран, а у гостей дубль формил Пабло Форналс.

 После этого матча «летучие мыши» с 12-ю очками занимают 16-е место в турнирной таблице, а «Малага» расположилась на 11-й строчке, имея в активе 20 очков.

В следующем туре «Валенсия» 10 декабря на выезде сыграет с «Реал Сосьедадом», а команда из Малаги днем ранее примет «Гранаду».

Чемпионат Испании
14-й тур

Матч

Валенсия - Малага - 2:2 (2:1)

Голы

Форналс 3 (0:1). Родриго 7 (1:1). Медран 34 (2:1). Форналс 90 (2:2).

Состав

Валенсия: Алвес, Абденнур, Канселу, Гарай, Сикейра (Гайя, 58), Мангаля, Парехо (Картабия, 69), Медран, Суарес, Эль Хаддади (Мина, 84), Родриго

Малага: Бойко, Торрес, Вильянуэва, Рикка, Росалес, Форналс, Кастро (Дуда, 63), Камачо, Хуанпи (Родригес, 69), Онтиверос, Сантос (Эн-Насири, 77)

Предупреждения:

Родриго, 44; Канселу, 68; Гарай, 73; Медран, 74; Абденнур, 85 - Кастро, 9

Судья:

Иглесиас Вильянуэва (Испания)

Место и дата

04 декабря 22:45, Месталья, Онлайн-трансляция

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