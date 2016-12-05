Дубль Форналса помог «Малаге» избежать поражения в матче с «Валенсией»
В матче 14-го тура чемпионата Испании «Валенсия» дома сыграла
вничью с «Малагой» (2:2).
В составе победителей голами отметились Родриго и Альваро
Медран, а у гостей дубль формил Пабло Форналс.
После этого матча «летучие
мыши» с 12-ю очками занимают 16-е место в турнирной таблице, а «Малага»
расположилась на 11-й строчке, имея в активе 20 очков.
В следующем туре «Валенсия» 10 декабря на выезде сыграет с «Реал Сосьедадом», а команда из Малаги днем ранее примет «Гранаду».
Чемпионат Испании
14-й тур
Матч
Голы
Форналс 3 (0:1). Родриго 7 (1:1). Медран 34 (2:1). Форналс 90 (2:2).
Состав
Валенсия: Алвес, Абденнур, Канселу, Гарай, Сикейра (Гайя, 58), Мангаля, Парехо (Картабия, 69), Медран, Суарес, Эль Хаддади (Мина, 84), Родриго
Малага: Бойко, Торрес, Вильянуэва, Рикка, Росалес, Форналс, Кастро (Дуда, 63), Камачо, Хуанпи (Родригес, 69), Онтиверос, Сантос (Эн-Насири, 77)
Предупреждения:
Родриго, 44; Канселу, 68; Гарай, 73; Медран, 74; Абденнур, 85 - Кастро, 9
Судья:
Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Место и дата
04 декабря 22:45, Месталья, Онлайн-трансляция