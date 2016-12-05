Дубль Форналса помог «Малаге» избежать поражения в матче с «Валенсией»

В матче 14-го тура чемпионата Испании «Валенсия» дома сыграла вничью с «Малагой» (2:2).

В составе победителей голами отметились Родриго и Альваро Медран, а у гостей дубль формил Пабло Форналс.

После этого матча «летучие мыши» с 12-ю очками занимают 16-е место в турнирной таблице, а «Малага» расположилась на 11-й строчке, имея в активе 20 очков.

В следующем туре «Валенсия» 10 декабря на выезде сыграет с «Реал Сосьедадом», а команда из Малаги днем ранее примет «Гранаду».

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14-й тур