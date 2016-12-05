Immortals выиграла турнир Americas Minor - ELEAGUE Major 2017

Бразильский коллектив Immortals стал победителем турнира Americas Minor - ELEAGUE Major 2017 по CS:GO, который проходил с 3 по 4 декабря в Атланте.



В гранд-финале бразильцы одержали победу над пятеркой из Cloud9 со счетом 2:0 (16:11 de_cobble, 16:11 de_dust2) и заработали путевку на ELEAGUE Major 2017.

В матче за последний слот на ELEAGUE Major 2017 Cloud9 победила канадскую команду Team SoloMid со счетом 2:0 (16:3 de_train, 16:12 de_cache).

Закрытая квалификация на ELEAGUE Major 2017 пройдет с 15 по 18 декабря в Атланте. 8 сильнейших коллективов выступят в основной стадии турнира.