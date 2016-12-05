«Ницца» разгромила «Тулузу» и вернулась на первое место в Лиге 1
В матче 16-го тура чемпионата Франции «Ницца» дома
разгромила «Тулузу» со счетом 3:0.
В составе победителей голами отметились Алассан Плеа, Юнес
Беланда и Жан Сери.
«Ницца» с 39-ю очками поднялась на первое место в турнирной
таблице, а «Тулуза» расположилась на восьмой строчке, имея в активе 22 очка.
В следующем туре подопечные Люсьна Фавра отправятся в Париж,
где 11 декабря сыграют с «Пари Сен-Жермен», а команда из Тулузы днем ранее
примет «Лорьян».
Чемпионат Франции
16-й тур
Матч
Голы
Плеа 23 (1:0). Бельханда 26 (2:0). Сери 65 (3:0).
Состав
Ницца: Кардинале, Дальберт, Сарр, Данте, Перейра, Вальтер, Эссерик (Марсель, 77), Сери (Козьелло, 77), Бельханда, Сипрьен, Плеа (Донис, 83)
Тулуза: Лафон, Сомалия, Яго, Амьен-Аду, Мусаву-Кинг, Мишелен, Силла, Сангаре (Бодиже, 56), Дурмаз (Эдуард, 46), Тойвонен (Сирие, 79), Брайтвайт
Предупреждения:
Судья:
Микаэль Лесаж (Франция)
Место и дата
04 декабря 22:45, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция