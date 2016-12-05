«Ницца» разгромила «Тулузу» и вернулась на первое место в Лиге 1

В матче 16-го тура чемпионата Франции «Ницца» дома разгромила «Тулузу» со счетом 3:0.

В составе победителей голами отметились Алассан Плеа, Юнес Беланда и Жан Сери.

«Ницца» с 39-ю очками поднялась на первое место в турнирной таблице, а «Тулуза» расположилась на восьмой строчке, имея в активе 22 очка.

В следующем туре подопечные Люсьна Фавра отправятся в Париж, где 11 декабря сыграют с «Пари Сен-Жермен», а команда из Тулузы днем ранее примет «Лорьян».

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16-й тур