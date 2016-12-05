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«Ницца» разгромила «Тулузу» и вернулась на первое место в Лиге 1

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 16-го тура чемпионата Франции «Ницца» дома разгромила «Тулузу» со счетом 3:0.

В составе победителей голами отметились Алассан Плеа, Юнес Беланда и Жан Сери.

«Ницца» с 39-ю очками поднялась на первое место в турнирной таблице, а «Тулуза» расположилась на восьмой строчке, имея в активе 22 очка.

В следующем туре подопечные Люсьна Фавра отправятся в Париж, где 11 декабря сыграют с «Пари Сен-Жермен», а команда из Тулузы днем ранее примет «Лорьян».

Чемпионат Франции
16-й тур

Матч

Ницца - Тулуза - 3:0 (2:0)

Голы

Плеа 23 (1:0). Бельханда 26 (2:0). Сери 65 (3:0).

Состав

Ницца: Кардинале, Дальберт, Сарр, Данте, Перейра, Вальтер, Эссерик (Марсель, 77), Сери (Козьелло, 77), Бельханда, Сипрьен, Плеа (Донис, 83)

Тулуза: Лафон, Сомалия, Яго, Амьен-Аду, Мусаву-Кинг, Мишелен, Силла, Сангаре (Бодиже, 56), Дурмаз (Эдуард, 46), Тойвонен (Сирие, 79), Брайтвайт

Предупреждения:

нет - Яго, 53; Бодиже, 71

Судья:

Микаэль Лесаж (Франция)

Место и дата

04 декабря 22:45, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция

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