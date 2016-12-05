«Фиорентина» вырвала победу в матче с «Палермо»

В матче 15-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» дома обыграл «Палермо» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Федерико Бернардески и Хоума Бабакар, забивший на третьей компенсируемой минуте, а у гостей единственный мяч забил Мато Яяло.

После этого матча фиолетовые с 23 очками поднялись на восьмое место в турнирной таблице, а «Палермо» расположилось на последнем, 20-м месте, имея в активе шесть очков.

В следующем туре команда из Флоренции 12 декабря примет «Сассуоло», а «орлы» днем ранее сыграют с «Кьево».

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15-й тур