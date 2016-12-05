«Фиорентина» вырвала победу в матче с «Палермо»
В матче 15-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» дома
обыграл «Палермо» со счетом 2:1.
В составе победителей голами отметились Федерико Бернардески
и Хоума Бабакар, забивший на третьей компенсируемой минуте, а у гостей
единственный мяч забил Мато Яяло.
После этого матча фиолетовые с 23 очками поднялись на
восьмое место в турнирной таблице, а «Палермо» расположилось на последнем, 20-м
месте, имея в активе шесть очков.
В следующем туре команда из Флоренции 12 декабря примет «Сассуоло»,
а «орлы» днем ранее сыграют с «Кьево».
Чемпионат Италии
15-й тур
Матч
Фиорентина - Палермо - 2:1 (1:0)
Голы
Бернардески 33 (1:0 - пен.). Яяло 49 (1:1). Бабакар 90 (2:1).
Состав
Фиорентина: Тэтэрушану, Астори, Сальседо, Томович, Валеро, Иличич (Кьеза, 84), Весино, Калинич, Тельо (Бадель, 67), Бабакар, Бернардески (Сарате, 78)
Палермо: Посавец, Морганелла (Рисполи, 66), Ционек, Пеццелла, Алеесами, Анджелкович, Квайсон, Хильемарк, Яяло (Гацци, 87), Чочев, Несторовски
Предупреждения:
Томович, 51; Бадель, 82 - Морганелла, 30; Алеесами, 32
Судья:
Пьеро Джакомелли (Италия)
Место и дата
04 декабря 22:45, Артемио Франки, Онлайн-трансляция