Алексей Кудашов: Хотелось бы все моменты использовать
Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал
победу своих подопечных над «Барысом» (7:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Начало игры повлияло
на результат – хорошо начали, повели в счете, в дальнейшем контролировали игру.
- Учитывая,
сколько забили и сколько могли забить, довольны ли реализацией?
- Хотелось бы все моменты использовать. Есть игроки,
кто сильно нервничают, что не могут забить. Хорошо, что хотя бы часть моментов
удается реализовать.
- Можете
сказать, что с Коледовым и Чистовым?
- Повреждения есть, но ничего конкретного сказать пока
не могу. Смогут они играть следующий матч или нет, пока неизвестно.
- Как будут
решаться кадровые проблемы? Приедут ли защитники из Рязани?
- По защитникам у нас полная обойма, есть еще Осипов и
Манухов. С нападающими есть затруднения, но Алексеева и Юртайкина не сможем
привлечь к играм из-за вызова в сборную.
Напомним, хет-трик в составе победителей сделал Брэндон Козун. Также отличились Максим Тальбо, Павел Коледов, Владислав Картаев и Андрей Локтионов. У «Барыса» гол в активе Ивана Кучина. «Локомотив» набрал 67 очков и занимает четвертое место на Западе. У «Барыса» 47 очков и десятое место на Востоке.
Матч
Локомотив - Барыс - 7:1 (4:0, 1:1, 2:0)
Голы:
Козун (Контиола, Тэлбот), 5:44 (1:0). Тэлбот (Коледов, Козун), 6:48 (2:0 - бол.). Коледов (Картаев, Ильенко), 7:27 (3:0). Картаев (Кадейкин, Ильенко), 10:52 (4:0). Кучин (Рымарев), 27:05 (4:1). Козун 37:10 (5:1). Козун (Пашнин, Красковский), 53:57 (6:1). Локтионов (Пашнин), 57:29 (7:1).
Место и дата
04 декабря 17:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция