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Алексей Кудашов: Хотелось бы все моменты использовать

Источник:  ХК «Локомотив»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал победу своих подопечных над «Барысом» (7:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

-  Начало игры повлияло на результат – хорошо начали, повели в счете, в дальнейшем контролировали игру.

- Учитывая, сколько забили и сколько могли забить, довольны ли реализацией?

- Хотелось бы все моменты использовать. Есть игроки, кто сильно нервничают, что не могут забить. Хорошо, что хотя бы часть моментов удается реализовать.

- Можете сказать, что с Коледовым и Чистовым?

- Повреждения есть, но ничего конкретного сказать пока не могу. Смогут они играть следующий матч или нет, пока неизвестно.

- Как будут решаться кадровые проблемы? Приедут ли защитники из Рязани?

- По защитникам у нас полная обойма, есть еще Осипов и Манухов. С нападающими есть затруднения, но Алексеева и Юртайкина не сможем привлечь к играм из-за вызова в сборную.

Напомним, хет-трик в составе победителей сделал Брэндон Козун. Также отличились Максим Тальбо, Павел Коледов, Владислав Картаев и Андрей Локтионов. У «Барыса» гол в активе Ивана Кучина. «Локомотив» набрал 67 очков и занимает четвертое место на Западе. У «Барыса» 47 очков и десятое место на Востоке.

Матч

Локомотив - Барыс - 7:1 (4:0, 1:1, 2:0)

Голы:

Козун (Контиола, Тэлбот), 5:44 (1:0). Тэлбот (Коледов, Козун), 6:48 (2:0 - бол.). Коледов (Картаев, Ильенко), 7:27 (3:0). Картаев (Кадейкин, Ильенко), 10:52 (4:0). Кучин (Рымарев), 27:05 (4:1). Козун 37:10 (5:1). Козун (Пашнин, Красковский), 53:57 (6:1). Локтионов (Пашнин), 57:29 (7:1).

Место и дата

04 декабря 17:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

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