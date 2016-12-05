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Эдуард Занковец: Непозволительно давать такое преимущество сопернику

Источник:  ХК «Локомотив»Комментарии

Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал поражение своих подопечных от «Локомотива» (1:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- К сожалению, предоставили сопернику много моментов, чтобы они повели в счете, и они этим воспользовались. Непозволительно давать такое преимущество, такую фору, особенно таким командам. Во втором периоде ребята, надо отдать должное, пытались переломить игру, оставили все силы, поэтому пришлось перейти практически на игру в три звена. Были моменты, чтобы еще немного сократить разрыв в счете, пятый гол в самой концовке расставил все точки. В третьем периоде нам не хватило «горючего».

Напомним, хет-трик в составе победителей сделал Брэндон Козун. Также отличились Максим Тальбо, Павел Коледов, Владислав Картаев и Андрей Локтионов. У «Барыса» гол в активе Ивана Кучина. «Локомотив» набрал 67 очков и занимает четвертое место на Западе. У «Барыса» 47 очков и десятое место на Востоке.

Матч

Локомотив - Барыс - 7:1 (4:0, 1:1, 2:0)

Голы:

Козун (Контиола, Тэлбот), 5:44 (1:0). Тэлбот (Коледов, Козун), 6:48 (2:0 - бол.). Коледов (Картаев, Ильенко), 7:27 (3:0). Картаев (Кадейкин, Ильенко), 10:52 (4:0). Кучин (Рымарев), 27:05 (4:1). Козун 37:10 (5:1). Козун (Пашнин, Красковский), 53:57 (6:1). Локтионов (Пашнин), 57:29 (7:1).

Место и дата

04 декабря 17:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

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