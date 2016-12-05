В ДТП под Ханты-Мансийском погибло 11 детей-спортсменов

В результате крупного ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе погибли 12 человек, 11 из которых – дети, входившие в команду по спортивной акробатике, сообщает ТАСС.

По информации источника, авария произошла в районе 16:00 по местному времени на 926-м км трассы Ханты-Мансийск - Тюмень. Столкнулись грузовик, два легковых автомобиля и рейсовый автобус, следовавший из Ханты-Мансийска. В салоне автобуса находились 32 пассажира, в том числе 29 детей.

Более 20 человек находятся в больнице Ханты-Мансийска, некоторые из них в тяжелом состоянии в реанимации.

Возбуждено уголовное дело. Следователи склоняются к тому, что водитель автобуса не справился с управлением транспортным средством, что и послужило причиной аварии.

Власти Ханты-Мансийского автономного округа объявили о введении траура по погибшим в ДТП с понедельника, 5 декабря.

«Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югра) подписала распоряжение о введении с завтрашнего дня траура по погибшим в крупном ДТП в округе», - сказала глава департамента общественных и внешних связей округа Елена Шумакова.