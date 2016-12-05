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Три очка Радулова помогли «Монреалю» обыграть «Лос-Анджелес»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» обыграл «Лос-Анджелес (5:4Б) в серии послематчевых буллитов.

В составе победителей дубль оформил Макс Пачьоретти и по разу отличились Александр Радулов и Эндрю Шоу, победный буллит на свой счет записал Пол Байрон. У хозяев льда шайбы забросили Джефф Картер, Ник Шор, Дрю Даути и Тревор Льюис.

Российский нападающий гостей Александр Радулов провел на площадке чуть больше 19 минут и помимо заброшенной шайбы отдал две результативные передачи. Также Радулов забросил шайбу в серии буллитов. После игры 30-летний россиянин был признан первой звездой встречи. Его партнер по команде Андрей Марков также отметился одной голевой передачей.

«Монреаль» с 36-ю очками возглавляет Восточную конференцию, а команда из Лос-Анджелеса расположилась на шестой строчке на Западе, имея в активе 28 очков.

В следующем туре команда из Канады 7 декабря сыграет с «Сент-Луисом», а «Кингз» 9 декабря примут «Каролину».

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Регулярный чемпионат

Матч

Лос-Анджелес - Монреаль - 4:5 Б. (0:1, 4:2, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Пачиоретти (Марков, Радулов), 2:30 (0:1). Картер (Копитар, Даути), 20:56 (1:1 - бол.). Шор (Клиффорд, Нолан), 23:10 (2:1). Пачиоретти (Радулов, Деарнэ), 25:12 (2:2 - бол.). Даути (Копитар, Картер), 30:23 (3:2 - бол.). Радулов (Пачиоретти, Галлахер), 31:50 (3:3 - бол.). Льюис (Копитар, Форборт), 37:41 (4:3). Шоу (Деарнэ, Патерин), 42:03 (4:4).

Победный буллит:

Байрон - 4:5.

Место и дата

04 декабря 23:00, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

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