Три очка Радулова помогли «Монреалю» обыграть «Лос-Анджелес»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» обыграл «Лос-Анджелес (5:4Б) в серии послематчевых буллитов.

В составе победителей дубль оформил Макс Пачьоретти и по разу отличились Александр Радулов и Эндрю Шоу, победный буллит на свой счет записал Пол Байрон. У хозяев льда шайбы забросили Джефф Картер, Ник Шор, Дрю Даути и Тревор Льюис.

Российский нападающий гостей Александр Радулов провел на площадке чуть больше 19 минут и помимо заброшенной шайбы отдал две результативные передачи. Также Радулов забросил шайбу в серии буллитов. После игры 30-летний россиянин был признан первой звездой встречи. Его партнер по команде Андрей Марков также отметился одной голевой передачей.

«Монреаль» с 36-ю очками возглавляет Восточную конференцию, а команда из Лос-Анджелеса расположилась на шестой строчке на Западе, имея в активе 28 очков.

В следующем туре команда из Канады 7 декабря сыграет с «Сент-Луисом», а «Кингз» 9 декабря примут «Каролину».

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