«Уфа» - «Томь». Начало текстовой трансляции в 13:00 (мск)

В понедельник, 5 декабря в матче 17-го тура чемпионата России по футболу «Уфа» сыграет с «Томью».

Встреча пройдет в Уфе на стадионе «Нефтяник» и начнется в 13:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 16-ти туров уфимцы расположились на 10-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 22 очка, а команда из Томска с девятью очками занимает 15-е место.

Отметим, команды уже встречались в этом сезоне в рамках первого круга российской премьер-лиги, тогда победу одержали подопечные Валерия Петракова со счетом 1:0.

Чемпионат России

17-й тур