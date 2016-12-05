Андрей Соколов: Для нас матч с «Витязем» сложился удачно

Главный тренер «Югры» Андрей Соколов прокомментировал победу своей команды над «Витязем» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Планировали сыграть на контратаке – так и получилось. Сыграли – забили. Удалось забить, и неплохо сыграли в меньшинстве. Для нас матч сложился удачно», - сказал Соколов на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в составе победителей голами отметились Павел Варфоломеев, Кирилл Беляев и Константин Панов, у хозяев льда шайбы забросили Роман Горак и Алексей Копейкин.