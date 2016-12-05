Валерий Белов: Поражение «Витязя» – это вина тренерского штаба

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал поражение своих подопечных от «Югры» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Поражение – это вина тренерского штаба. Я не буду вдаваться в подробности. Я знаю, где мы ошиблись, от этого и такое начало. В целом, потом игру выровняли. Третий период вы видели, как мы играли. Практически все время оборонялись. По большому счету шансов не было», - сказал Белов на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в составе победителей голами отметились Павел Варфоломеев, Кирилл Беляев и Константин Панов, у хозяев льда шайбы забросили Роман Горак и Алексей Копейкин.