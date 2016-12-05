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Валерий Белов: Поражение «Витязя» – это вина тренерского штаба

Источник:  ХК «Витязь»Комментарии

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал поражение своих подопечных от «Югры» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Поражение – это вина тренерского штаба. Я не буду вдаваться в подробности. Я знаю, где мы ошиблись, от этого и такое начало. В целом, потом игру выровняли. Третий период вы видели, как мы играли. Практически все время оборонялись. По большому счету шансов не было», - сказал Белов на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в составе победителей голами отметились Павел Варфоломеев, Кирилл Беляев и Константин Панов, у хозяев льда шайбы забросили Роман Горак и Алексей Копейкин.

Матч

Витязь - Югра - 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Голы:

Варфоломеев (Королёв, Горбунов), 1:14 (0:1). Горак (Ержабек), 30:51 (1:1). Беляев 42:53 (1:2). Копейкин (Аалтонен), 45:51 (2:2). Панов (Горбунов), 49:41 (2:3).

Место и дата

04 декабря 17:00, ДС Витязь, Онлайн-трансляция

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