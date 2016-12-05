100 млн евро – сумма отступных в новом контракте Белотти с «Торино»
Нападающий «Торино» Андреа Белотти заключил новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт «быков».
Новое соглашение 22-летнего итальянца с клубом рассчитано на пять лет. В договоре прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро.
Belotti rinnova sino al 2021 https://t.co/lAVfKSHJTb #SFT pic.twitter.com/yVMgpzmQ9V— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) 4 декабря 2016 г.
В текущем сезоне
Белотти принял участие в 14 играх команды из Турина, в которых отличился 11-ю
забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
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