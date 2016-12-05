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100 млн евро – сумма отступных в новом контракте Белотти с «Торино»

Источник:  ФК «Торино»Комментарии

Нападающий «Торино» Андреа Белотти заключил новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт «быков».

Новое соглашение 22-летнего итальянца с клубом рассчитано на пять лет. В договоре прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Белотти принял участие в 14 играх команды из Турина, в которых отличился 11-ю забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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