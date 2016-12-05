Вуди Харрельсон: Возможно, Магнус Карлсен инопланетянин?

Голливудский актер Вуди Харрельсон, который сделал символический первый ход в матче между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном, подвел итоги встречи гроссмейстеров.

– Это был очень интересный и важный для меня опыт сделать первый ход в первенстве такого уровня. После этого я ощущал свою причастность, интересовался новостями с чемпионата, по возможности следил за ситуацией на доске.

– Серьезно? А какая партия Вам запомнилась?

– Я сделал первый ход, а прокомментирую, пожалуй, последний. Жертва ферзя на h6 - это было просто блестяще. Возможно, Магнус инопланетянин? – сказал актер «Российской газете».

Напомним, Карлсен отстоял звание чемпиона мира по шахматам, победив на тай-брейке российского гроссмейстера Сергея Карякина.

C 11 по 29 ноября сыграли 12 партий с классическим контролем времени, по итогам которых победитель выявлен не был – 6:6. В ночь на четверг прошел тай-брейк из четырех партий, в ходе которого норвежец добился победы – 3:1.