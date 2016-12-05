Российский конькобежец-хоккеист побил рекорд скорости КХЛ и НХЛ
Многократный
призер чемпионатов мира по конькобежному спорту Евгений Лаленков побил рекорд
скорости Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ), сообщает Lenta.ru.
Лаленков установил рекорд на льду дворца спорта «Сокольники». Он проехал круг по хоккейной площадке за 10 секунд.
Европейский рекорд скорости принадлежит Войтеку Вольски из магнитогорского «Металлурга», который в рамках Матча Звезд КХЛ в 2015 году преодолел круг за 13,178 секунды.
Рекорд НХЛ
установил Дилан Ларкин из «Детройта» (12,894).
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