Анзор Кавазашвили: Акинфееву нужно поменять команду

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили – о голкипере ЦСКА и сборной России Игоре Акинфееве.



– Я убежден, что его надо было отпускать за границу, тем более что возможности были – одно время говорили даже об интересе «Манчестер Юнайтед». Пусть поменяет команду, встряхнется, получит новую порцию адреналина. Нельзя постоянно из года в год играть с одними и теми же защитниками, видеть перед собой одни и те же спины. Это может банально надоесть. Любой футболист вам подтвердит, что вратари – это особая каста. К ним нужен особый подход. Если, независимо от результатов, все время находиться на одном и том же месте, год от года выполнять одни и те же задачи, наступит пресыщение. Пройдет еще 12 лет, и мы увидим в воротах Акинфеева с бородой на каком-нибудь далеком чемпионате мира, - сказал Кавазашвили изданию «Собеседник.Ru».

Напомним, что ЦСКА на минувшей неделе сыграл вничью с немецким «Байером» и в очередной раз вылетел из Лиги чемпионов. Печальная серия Игоря Акинфеева уже достигла отметки в 42 матча – именно столько игр подряд он не в силах завершить «всухую».