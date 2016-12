Футболисты «Престона» устроили разборки между собой во время матча

Футболисты «Престона» Джермейн Бекфорд и Оуэн Дойл устроили разборки между собой во время встречи с «Шеффилдом» (1:2) в матче 19-го тура чемпионашипа, сообщает Lenta.ru.

Оба футболиста вышли на замену, а за десять минут до конца встречи сцепились, но тут же были разняты партнерами по команде.

Арбитр встречи показал красные карточки обоим участникам конфликта.

Fight! 😡 Preston team-mates Jermaine Beckford and Eoin Doyle are both sent off for clashing in the side's defeat at Hillsborough. pic.twitter.com/QNxh6SY4Wn