Юрий Белоус: «Локомотив» закончил первую часть чемпионата на мажорной ноте
Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус поделился
впечатлениями от победы над «Тереком» (2:0) в 17-м туре чемпионата России.
- Матч «Локомотив» –
«Терек», безусловно, прошёл с преимуществом хозяев. Железнодорожники
закончили первую часть чемпионата на мажорной ноте, одержав две победы. Я
думаю, после зимних сборов «Локомотив» будет играть активно, для того
чтобы приблизиться к еврокубковой зоне. Потенциал у команды хороший, тренеру
опыта не занимать, поэтому, я думаю, весной «Локомотив» значительно
поднимется в таблице, особенно если укрепит две-три позиции футболистами
хорошего уровня.
- Перерыв в
чемпионате пойдёт «Локомотиву» на пользу или нет?
- Конечно, в данной ситуации – когда прошло 17 туров – перерыв пойдёт на пользу. Футболистам надо отдохнуть, тем более что этот год был для них тяжёлым, кто-то выступал за свои национальные сборные. Поэтому, я думаю, усталость у них накопилась, а за перерыв игроки сначала отдохнут, а затем подготовятся к весенней части чемпионата.
Матч
Голы
Миранчук 23 (1:0). Фернандеш 75 (2:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука, Пейчинович, Янбаев, Денисов В., Фернандеш (Шишкин, 79), Денисов И., Миранчук (Галаджан, 90), Коломейцев, Игнатьев (Н'Динга, 38), Майкон
Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семёнов, Адилсон, Роши (Грозав, 61), Мохаммади, Мирзов (Митришев, 66), Кузяев, Пирис (Мбенг, 76), Балай
Предупреждения:
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
04 декабря 16:00, Локомотив, Текстовая трансляция