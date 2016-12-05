Юрий Белоус: «Локомотив» закончил первую часть чемпионата на мажорной ноте

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус поделился впечатлениями от победы над «Тереком» (2:0) в 17-м туре чемпионата России.

- Матч «Локомотив» – «Терек», безусловно, прошёл с преимуществом хозяев. Железнодорожники закончили первую часть чемпионата на мажорной ноте, одержав две победы. Я думаю, после зимних сборов «Локомотив» будет играть активно, для того чтобы приблизиться к еврокубковой зоне. Потенциал у команды хороший, тренеру опыта не занимать, поэтому, я думаю, весной «Локомотив» значительно поднимется в таблице, особенно если укрепит две-три позиции футболистами хорошего уровня.

- Перерыв в чемпионате пойдёт «Локомотиву» на пользу или нет?

- Конечно, в данной ситуации – когда прошло 17 туров – перерыв пойдёт на пользу. Футболистам надо отдохнуть, тем более что этот год был для них тяжёлым, кто-то выступал за свои национальные сборные. Поэтому, я думаю, усталость у них накопилась, а за перерыв игроки сначала отдохнут, а затем подготовятся к весенней части чемпионата.