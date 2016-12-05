Руслан Нигматулин: В матче с «Рубином» «Спартак» сумеет реабилитироваться перед болельщиками

Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящей встречи красно-белых с «Рубином» в матче 17-го тура чемпионата России.

«Не хочется думать, что «Спартак» резко сдал под конец года. Предполагаю, что разгром от «Крыльев Советов» -­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ просто случайное недоразумение. А вообще такие матчи полезны для любой команды - чтобы не переоценивали свои возможности. Для достижения максимального успеха нужно быть максимально сконцентрированным в каждой игре.

В матче с «Рубином» красно-белым нужно как минимум не проиграть. А если «Спартак» хочет идти по чемпионскому графику, то обязательно нужна победа. Хотя казанцы к концу круга набрали неплохую форму, поэтому у москвичей будет не самая простая задача. Тем не менее, полагаю, что спартаковцы сумеют реабилитироваться перед своими болельщиками. Думаю, игроки «Спартака» хотят уйти в отпуск в хорошем настроении и поехать в теплые страны, не размышляя о том, что у них на хвосте «Зенит», - цитирует Нигматулина «Известия».

Напомним, матч «Спартак» - «Рубин» состоится сегодня, 5 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.