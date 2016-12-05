Руслан Нигматулин: В матче с «Рубином» «Спартак» сумеет реабилитироваться перед болельщиками
Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящей встречи красно-белых с «Рубином» в матче 17-го тура чемпионата России.
«Не хочется
думать, что «Спартак» резко сдал под конец года. Предполагаю, что разгром от
«Крыльев Советов» - просто случайное недоразумение. А
вообще такие матчи полезны для любой команды - чтобы не переоценивали свои
возможности. Для достижения максимального успеха нужно быть максимально
сконцентрированным в каждой игре.
В матче с
«Рубином» красно-белым нужно как минимум не проиграть. А если «Спартак» хочет
идти по чемпионскому графику, то обязательно нужна победа. Хотя казанцы к концу
круга набрали неплохую форму, поэтому у москвичей будет не самая простая
задача. Тем не менее, полагаю, что спартаковцы сумеют реабилитироваться перед
своими болельщиками. Думаю, игроки «Спартака» хотят уйти в отпуск в хорошем
настроении и поехать в теплые страны, не размышляя о том, что у них на хвосте
«Зенит», - цитирует Нигматулина «Известия».
Напомним, матч «Спартак» - «Рубин» состоится сегодня, 5 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.
Матч
Место и дата
05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция