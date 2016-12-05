Ринат Билялетдинов: Амбиции «Рубина» ясны - уйти на зимний перерыв, обыграв лидера чемпионата
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов
поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком», который пройдет в
рамках 17-го тура чемпионата России.
- Интересно будет понаблюдать,
как «Спартак» выйдет из состояния нокдауна после крупного поражения в
Самаре. Если у команды наступил психологический и функциональный спад, то
казанцы могут этим воспользоваться. Амбиции обновленного
«Рубина» ясны — уйти на зимний перерыв на мажорной ноте, обыграв лидера
чемпионата. Пока казанцам тяжело даются забитые мячи, но в обороне испанский
специалист Хавьер Грасия постепенно наводит порядок. Поэтому много забитых
голов, скорее всего, не будет. Тем более что в отсутствие Зе Луиша у
«Спартака» нет ударного форварда. Денис Давыдов и Лоренсо Мельгарехо не проявляют
себя должным образом», - цитирует Билялетдинова «Известия».
Напомним, матч «Спартак» - «Рубин» состоится сегодня, 5 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.
Матч
Место и дата
05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция