«Амкар» - «Оренбург». Начало текстовой трансляции в 14:00 (мск)

В понедельник, 5 декабря в матче 17-го тура чемпионата России по футболу «Амкар» сыграет с «Оренбургом».

Встреча пройдет в Перми на стадионе «Звезда» и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 16-ти туров подопечные Гаджи Гаджиева расположились на седьмой строчке турнирной таблицы, имея в активе 24 очка, а «Оренбург» с 12-ю очками занимает 14-е место.

Отметим, команды уже встречались в этом сезоне в рамках первого круга российской премьер-лиги, тогда матч закончился без забитых мячей (0:0).

Чемпионат России

17-й тур