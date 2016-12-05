«Амкар» - «Оренбург». Начало текстовой трансляции в 14:00 (мск)
В понедельник, 5 декабря в матче 17-го тура чемпионата России по футболу «Амкар» сыграет с «Оренбургом».
Встреча пройдет в Перми на стадионе «Звезда» и начнется в 14:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После 16-ти туров подопечные Гаджи Гаджиева расположились на седьмой строчке турнирной таблицы, имея в активе 24 очка, а «Оренбург» с 12-ю очками занимает 14-е место.
Отметим, команды уже встречались в этом сезоне в рамках первого круга российской премьер-лиги, тогда матч закончился без забитых мячей (0:0).
Чемпионат России
17-й тур
Матч
Место и дата
05 декабря 14:00, Звезда, Текстовая трансляция
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