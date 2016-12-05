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«Краснодар» - «Крылья Советов». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В понедельник, 5 декабря в матче 17-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» сыграет с «Крыльями Советов».

Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 16-ти туров подопечные Игоря Шалимова расположились на пятой строчке турнирной таблицы, имея в активе 27 очков, а команда из Самары с 14-ю очками занимает 12-е место.

Отметим, команды уже встречались в этом сезоне в рамках первого круга российской премьер-лиги, тогда матч закончился со счетом 1:1.

Чемпионат России
17-й тур

Матч

Краснодар - Крылья Советов

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

05 декабря 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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