«Краснодар» - «Крылья Советов». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)
В понедельник, 5 декабря в матче 17-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» сыграет с «Крыльями Советов».
Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После 16-ти туров подопечные Игоря Шалимова расположились на пятой строчке турнирной таблицы, имея в активе 27 очков, а команда из Самары с 14-ю очками занимает 12-е место.
Отметим, команды уже встречались в этом сезоне в рамках первого круга российской премьер-лиги, тогда матч закончился со счетом 1:1.
Чемпионат России
17-й тур
Матч
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
05 декабря 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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