«Арсенал» - «Анжи». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

В понедельник, 5 декабря в матче 17-го тура чемпионата России по футболу «Арсенал» сыграет с «Анжи».

Встреча пройдет в Туле и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 16-ти туров подопечные Сергея Кирьякова с девятью занимают последнее, 16-е место, в турнирной таблице, а махачкалинцы расположились на 11-й строчке, имея в активе 20 очков.

Отметим, команды уже встречались в этом сезоне в рамках первого круга российской премьер-лиги, тогда матч закончился победой «Анжи» со счетом 1:0.

Чемпионат России

17-й тур