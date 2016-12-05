«Спартак» - «Рубин». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

В понедельник, 5 декабря в матче 17-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» сыграет с «Рубином».

Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 16-ти туров подопечные Массимо Карреры с 37-ю очками лидируют в чемпионате, а команда из Казани расположилась на восьмой строчке, имея в активе 23 очка.

Отметим, команды уже встречались в этом сезоне в рамках первого круга российской премьер-лиги, тогда матч закончился со счетом 1:1.

Чемпионат России

17-й тур