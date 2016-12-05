«Спартак» - «Рубин». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
В понедельник, 5 декабря в матче 17-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» сыграет с «Рубином».
Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После 16-ти туров подопечные Массимо Карреры с 37-ю очками лидируют в чемпионате, а команда из Казани расположилась на восьмой строчке, имея в активе 23 очка.
Отметим, команды уже встречались в этом сезоне в рамках первого круга российской премьер-лиги, тогда матч закончился со счетом 1:1.
Чемпионат России
17-й тур
Матч
Место и дата
05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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